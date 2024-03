Projection du film « Le gars des Callouins » Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux, dimanche 1 septembre 2024.

A l’occasion du 80ème anniversaire de la libération de Bacqueville-en-Caux, l’association History-Back-Ville 44 et la commission Sports, Arts et Culture de la municipalité vous invitent à découvrir, en présence de son réalisateur Olivier Dély-Biolet, le film « Le Gars des Callouins », qui retrace l’épopée de Désiré Le Fauconnier au sein de la 2ème DB.

Début : 2024-09-01 15:00:00

fin : 2024-09-01

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie hbacv44@gmail.com

