Projection du film L’appel des Libellules en présence du réalisateur Saint-Junien, samedi 27 avril 2024.

Projection du film L’appel des Libellules en présence du réalisateur Saint-Junien Haute-Vienne

Dans le cadre de l’atlas des odonates du Parc

Le film souligne le rôle crucial de l’eau à travers les multiples facettes des libellules, anciens insectes volants menacés aujourd’hui par la cohabitation avec l’espèce humaine. Les réalisateurs Marie Daniel et Fabien Mazzocco, proposent un regard poétique sur la nature, mettant en lumière les liens entre l’homme et son environnement. Le PNR s’investit dans un programme d’inventaire des odonates, soulignant l’importance de la préservation de l’eau douce. La projection sera suivie d’un échange pour approfondir les connaissances avec les réalisateurs et le Parc.

En partenariat avec Ciné-Bourse. Animé par le Parc et le réalisateur

Tout public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 20:00:00

Ciné bourse

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Projection du film L’appel des Libellules en présence du réalisateur Saint-Junien a été mis à jour le 2024-04-08 par PNR Périgord-Limousin