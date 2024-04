Projection du film Ducobu passe au vert + animations de l’école de la triche Cinéma Le Cin’étoiles Sainte-Sigolène, jeudi 18 avril 2024.

Après avoir vu Ducobu transformer son école en bâtiment vert afin de ne plus avoir à y aller, profiter des jeux de “L’école de la triche”! Une animation pour tous avec au programme Lancer d’avions en papier et création d’antisèche créative et rigolote !

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18

Cinéma Le Cin’étoiles 13 avenue Lafayette

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

