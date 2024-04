Projection du film A quoi rêvais-tu ? La Grenette Craponne-sur-Arzon, mercredi 17 avril 2024.

Projection du film A quoi rêvais-tu ? La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Chaque année, des milliers de jeunes, d’Asie, d’Afrique, quittent leur famille et prennent la route. Ils ont entre 13 et 15 ans. On les appelle « migrants », « réfugiés », « exilés », ou d’autres appellations génériques qui ne correspondent à aucune réalité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17

La Grenette 2 place Marchédial

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes culture@craponnesurarzon.fr

L’événement Projection du film A quoi rêvais-tu ? Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay