Projection du documentaire « La beauté cachée des laids » Projection d’un documentaire au Studio champs libres du Muséum pendant les vacances de printemps. Mercredi 17 avril, 11h00, 14h30, 16h00 Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

La beauté cachée des laids : Délit de sale gueule / Jean-Baptiste Erreca

Tout aussi menacés que les pandas ou les girafes, les animaux considérés comme moches sont les laissés-pour-compte des plans de sauvegarde et de préservation.

Pourtant, leur apparence dissimule une biologie souvent incroyable et un rôle primordial dans l’écosystème.

À la découverte de la lamproie, du tarsier, de l’ibis chauve et de bien d’autres, il est temps de célébrer la laideur !

Mercredi 17 avril , 3 diffusions à 11h, 14h30 et 16h

A partir de 10 ans

Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

« , « provider_name »: « ARTE »}, « link »: « https://www.arte.tv/fr/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

