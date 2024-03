Projection-débats Les Femmes de la terre à Aoste Aoste – Salle des fêtes Aoste, vendredi 12 avril 2024.

Projection-débats Les Femmes de la terre à Aoste Le 12 avril, la MSA Alpes du Nord organise à Aoste la projection du film « Femmes de la terre » suivie d’échanges avec des femmes agricultrices, élues de la MSA Alpes du Nord. Vendredi 12 avril, 14h00 Aoste – Salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Un agriculteur sur trois est une agricultrice

Mais on parle et montre peu les femmes du monde de l’agriculture. Forte de ce constat, la MSA a décidé de s’engager pour une meilleure mise en visibilité des agricultrices, afin que leur travail et la place qu’elles occupent dans un métier difficile et exigeant soient connus et reconnus de tous.

C’est dans ce cadre que la MSA Alpes du Nord a le plaisir de vous convier à la :

Projection – Débats « Les femmes de la terre »

Vendredi 12 avril 2024 à 14h00

à la Salle des Fêtes 287 route de Belley à Aoste (Isère)

« Les femmes de la Terre » est le nouveau documentaire d’Edouard Bergeon qui met en lumière les femmes agricultrices et leur place dans un monde agricole en mouvement.

Nous aurons la chance d’avoir parmi l’assemblée, des femmes agricultrices, élues de la MSA Alpes du Nord qui pourront partager leurs expériences et leurs regards.

A découvrir également lors de cette rencontre :

une exposition de portraits d’élues MSA agricultrices complétées de panneaux retraçant les avancées sociales pour les femmes, notamment celles travaillant dans l’agriculture ;

complétées de panneaux retraçant les avancées sociales pour les femmes, notamment celles travaillant dans l’agriculture ; les résultats de l’étude de la MSA sur « les femmes dans le monde agricole » publiés à l’occasion du Salon de l’agriculture 2024 à Paris.

Evénement gratuit et ouvert à tous, que vous soyez adhérents ou non du régime agricole. Venez prendre part et nourrir les échanges, que nous espérons très riches, sur les femmes du monde de l’agriculture.

Aoste – Salle des fêtes 287 route de Belley Aoste Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Film débat