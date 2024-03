Projection-débat A farm in your backyard Le Hangar Zéro Le Havre, vendredi 29 mars 2024.

Projection-débat A farm in your backyard Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

Sciences Po Environnement et le Hangar Zéro vous invitent à une projection de film et une discussion au Hangar Zéro le vendredi 29 mars à 20h00. Sera projeté le court documentaire du Financial Times intitulé « Reinventing farming and food post-globalisation » (Réinventer l’agriculture et l’alimentation après la mondialisation). Il s’agit du premier de trois films basés sur le livre de Rana Foroohar, « Homecoming the path to prosperity in a post-global world ». Le film nous emmène dans un voyage à travers les États-Unis pour voir comment la pensée économique néolibérale a brisé nos chaînes d’approvisionnement alimentaire et ce que l’on peut faire pour y remédier. Après la projection du film de 45 minutes, des questions seront préparées pour un dialogue ouvert. Les participants pourront partager les histoires de leur pays d’origine qui peuvent nous donner un aperçu de la mondialisation des systèmes alimentaires.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

