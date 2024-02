Projection de film « Capitaines d’avril » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, jeudi 25 avril 2024.

Projection de film « Capitaines d’avril » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos Landes

Dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la Révolution portugaise des Œillets et pour faire écho à la construction de logements portant le nom Grândola, la médiathèque vous propose une projection du film Capitaines d’avril de Maria de Medeiros. Sypnosis au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite « Grândola ». Il pourrait s’agir de l’insoumission d’un journaliste rebelle ; c’est en fait le signal programmé d’un coup d’état militaire qui changera la face de ce petit pays et le destin d’immenses territoires en Afrique. Capitaines d’avril retrace la révolution des Œillets, qui renverse l’Estado Novo créé par Salazar et poursuivi par Marcelo Caetano.

Entrée libre

RDV à la médiathèque à 18h30 EUR.

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 20:30:00

Médiathèque Les Temps Modernes 1 allée du fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

