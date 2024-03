PROJECTION DE DESSINS EN MUSIQUE | PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE Arles, vendredi 26 avril 2024.

PROJECTION DE DESSINS EN MUSIQUE | PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE Arles Bouches-du-Rhône

PROJECTION DE DESSINS EN MUSIQUE.

Né à Arles dans un de ses quartiers les plus emblématiques, le Philharmonique de la Roquette propose des ciné-concerts depuis plus de quinze ans. À l’occasion du Festival du Dessin, en collaboration avec la société de production arlésienne Studio Phosphore spécialisée dans le spectacle vivant, des projections en musique des dessins exposés seront organisées par le Philharmonique une fois par semaine dans les deux grands points de rendez-vous populaires et festifs d’Arles que sont la place Paul Doumer et la place du Forum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 21:00:00

fin : 2024-04-26

Place Paul Doumer

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement PROJECTION DE DESSINS EN MUSIQUE | PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE Arles a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Arles