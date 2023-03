Programme : Journée nationale de la Géologie en Chaîne des Puys La Font de l’arbre Orcines Catégories d’Évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Programme : Journée nationale de la Géologie en Chaîne des Puys La Font de l’arbre, 27 mai 2023, Orcines . Programme : Journée nationale de la Géologie en Chaîne des Puys Chemin du Couleyras La Font de l’arbre Maison de Site du puy de Dôme Orcines Puy-de-Dôme La Font de l’arbre Chemin du Couleyras

2023-05-27 – 2023-05-29

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras

Orcines

Puy-de-Dôme La Chaîne des Puys – faille de Limagne est le seul site naturel en France métropolitaine inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et qui plus est sur des critères géologiques. La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines

dernière mise à jour : 2023-02-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Orcines Maison de Site du puy de Dôme Adresse Orcines Puy-de-Dôme La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Ville Orcines Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines

Orcines Maison de Site du puy de Dôme Orcines Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orcines /

Programme : Journée nationale de la Géologie en Chaîne des Puys La Font de l’arbre 2023-05-27 was last modified: by Programme : Journée nationale de la Géologie en Chaîne des Puys La Font de l’arbre Orcines Maison de Site du puy de Dôme 27 mai 2023 Chemin du Couleyras La Font de l’arbre Maison de Site du puy de Dôme Orcines Puy-de-Dôme La Font de l’arbre Orcines Puy-de-Dôme

Orcines Puy-de-Dôme