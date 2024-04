Programme des vacances de printemps au musée Musée de l’Aurignacien Aurignac, samedi 6 avril 2024.

Programme des vacances de printemps au musée Durant les vacances scolaires, du mardi au dimanche, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés chaque jour par l’équipe de médiation. 6 – 20 avril Musée de l’Aurignacien Réservation conseillée – Visite et campement gratuits – Ateliers 5€ par participant

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T13:30:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Expérimentez les gestes de nos ancêtres et découvrez la Préhistoire en vous amusant. Fabriquez votre parure à l’aide de silex, créez une statuette en argile ou encore apprenez les gestes de la vannerie.

Durant 3 jours, une reconstitution d’un campement préhistorique s’installe au musée, vous pourrez participer aux nombreuses animations proposées ou profitez d’un concert à la nuit tombée.

Attention, cette année les horaires d’ouverture changent au musée ! En effet, le musée sera fermé tous les jours d’ouverture entre 12h30 et 13h30.

DES VISITES COMMENTÉES …

VISITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE

Du mardi au dimanche (sauf samedi 20 et dimanche 21) | À 14h30 | 45 min

Des visites commentées des collections du musée vous permettront de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Réservation conseillée

VISITE SPÉCIALE ENFANT

Jeudi et samedi | À 11h | 35 min | De 4 à 8 ans

Le jeudi et le samedi à 11h, la visite sera réservée aux enfants ! Ils découvriront de manière ludique et tactile, le mode de vie de nos ancètres de la Préhistoire et les collections que renferme le musée.

Les jeudis à 11h, la visite spéciale enfant sera précédée d’une lecture d’un conte.

Réservation conseillée

DES ATELIERS PARTICIPATIFS …

Du mardi au dimanche, différents ateliers vous seront proposés pour découvrir les gestes et les techniques des hommes et femmes de la Préhistoire. Vous repartirez avec vos créations !

DES ANIMATIONS SPÉCIALES…

TIR À L’ARC avec Laurent Baraquin

Dimanche 7 et dimanche 14 avril

À 14h30 et à 16h | Durée 2h30 | À partir de 8 ans

Initiez vous au tir à l’arc, technique de chasse reconnue dès la fin de la Préhistoire. Vous apprendrez de manière ludique les positions et les gestes essentiels afin de toucher la cible !

Places limitées | 5 € par participant | Sur inscription

ANIMATIONS VANNERIE avec Gaïa Fior

Samedi 20 et dimanche 21 avril

De 14h30 à 17h | Durée 2h30 | À partir de 10 ans

Découverte de la vannerie et réalisation d’un objet en végétaux sauvages ou osier avec Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior.

Attention, les places sont limitées et l’atelier est rapidement complet. N’hésitez pas à réserver rapidement vos places au 05 61 90 90 72.

Places limitées | 5 € par participant | Sur inscription

LES TRÉSORS DE LA BIBLIOTHEQUE

Les mercredis, jeudis et vendredis

À 16h | Durée 1h | À partir de 15 ans

Les mercredis et vendredis : Découverte et présentation de la bibliothèque du musée par Madeleine Chiffre.

Les jeudis : Lectures partagées de romans sur la Préhistoire.

Gratuit | Sur inscription au 05 61 90 90 72

CAMPEMENT PRÉHISTORIQUE

Mercredi 17 au vendredi 19 avril, 13h à 18h

Le Musée de l’Aurignacien vous propose de découvrir le mode de vie des hommes préhistoriques à travers la reconstitution d’un campement du Paléolithique.

En partenariat avec Sapiens Origines, Gestes Racines, Inspiration, Sauvage, Archéoshop et Otzial

Tout public | Entrée libre

Découvrez les détails des animations sur notre site internet : http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-de-printemps-au-musee

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Musée ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Places limitées pour les visites, animations et ateliers • Réservation conseillée

Réservation : 05 61 90 90 72 • accueil@musee-aurignacien.com

Musée de l'Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Préhistoire Archéologie

© Musée de l’Aurignacien