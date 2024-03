Programme des vacances de Printemps à l’Exploradôme Exploradôme Vitry-Sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. payant

Atelier d’une heure : 10 euros

Atelier de deux heures : 17 euros

Du 6 avril au 21 avril, l’Exploradôme vous propose tout un programme d’animations et d’ateliers pour petit·e·s et grand·e·s. Retrouvez à l’occasion du Printemps de l’Esprit Critique, des évènements pour apprendre en s’amusant et toujours plus de curiosité pour le monde qui nous entoure !

1ère semaine

– Samedi 6 avril : atelier Mat & Rio de 11h/12h dès 6 ans

– Dimanche 7 avril : atelier Game designer en herbe de 14h30 à 16h30, dès 8 ans

– Lundi 8 avril : atelier Cuisine moléculaire de 14h30 à 16h30 – dès 8 ans

– Mardi 9 avril :

atelier Découvre le Light Painting de 11h30 à 12h30 – dès 6 ans

– Mercredi 10 avril :

atelier Light Painting de 10h30 à 12h30 – dès 8 ans

– Jeudi 11 avril :

atelier Intelligence artificielle de 14h à 15h – dès 8 ans

– Vendredi 12 avril :

atelier Cybersécurité : Opération Intrusion de 14h30 à 16h30 – dès 10 ans

– Samedi 13 avril : Visit’Expo GigOwatt ?! de 11h à 12h – dès 6 ans

– Samedi 13 avril :

atelier Infox de 14h à 16h – dès 8 ans

– Dimanche 14 avril :

atelier Parcours découverte du jardin scientifique de 15h à 16h – dès 4 ans

Deuxième semaine

Lundi 15 avril :

atelier Ateli’Expo GigOwatt ?! de 10h30 à 12h30 – dès 8 ans

Mardi 16 avril :

atelier Infox AFA de 10h30 à 12h30 – dès 9 ans

Mercredi 17 avril :

atelier Les 5 sens de 11h30 à 12h30 – de 4 à 6 ans

Jeudi 18 avril :

atelier Cliquez, coupez, montez ! de 15h30 à 16h30 – dès 8 ans

Vendredi 19 avril :

atelier Fresque du Climat Junior de 14h30 à 16h30 – 10 à 14 ans

Samedi 20 avril :

atelier Face à l’espace de 10h30 à 12h30 – dès 8 ans

Samedi 20 avril :

atelier Samedi de l’énergie : Jouer à Débattre ! de 15h à 17h – dès 10 ans

Dimanche 21 avril : atelier Thymio, le petit robot de 15h à 16h – 6-7 ans

Bonne nouvelle, tous nos ateliers peuvent se faire en famille !

L’accès aux ateliers est payant pour chaque participant·e, enfants et adultes, même accompagnant·e·s.

Exploradôme 18, avenue Henri Barbusse 94400

Contact : https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre +33143911620 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ http://www.exploradome.fr/programmes-des-vacances

Exploradome