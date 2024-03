PROGRAMME ANIMATIONS ET CONFERENCES RENDEZ VOUS VIGNOBLE NANTAIS Le Pallet, lundi 1 avril 2024.

Le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais propose cette année dans un même programme de nombreuses animations regroupant des visites, événements et conférences de l’Université sur Lie. |

Depuis 1995, le Pays porte une action patrimoniale avec le Musée du Vignoble Nantais.|

Aujourd’hui les visites et conférences sont programmées aussi bien dans les communes qu’au musée il est un outil du Pays d’art et d’histoire pour la thématique viticole.|

Au-delà de ce programme, des visites et ateliers mêlant histoire, découverte du territoire et pratique artistique sont proposés aux scolaires. .

Début : 2024-04-01

fin : 2024-09-22

82 Rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

