Professeur Biscoto Vic-sur-Aisne, mercredi 3 avril 2024.

Professeur Biscoto c’est un spectacle qui met en scène l’activité physique avec humour et tout ce que le sport compte de valeurs positives et fédératrices. Un bon moment de convivialité à partager ensemble, qui s’adresse à toutes les générations, qui mêle la culture et le sport et qui crée des liens entre artistes et sportifs.

Tous publics, dès l’âge de 4 ans.

Nous vous recommandons de réserver, en raison du nombre de places limité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:30:00

fin : 2024-04-03

Rue Lucien Damy

Vic-sur-Aisne 02290 Aisne Hauts-de-France jo@retzenvalois.fr

