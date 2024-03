Prix Ressources du CAUE Salle Renaissance (au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville, sous les arcades) La Rochelle, mercredi 24 avril 2024.

Prix Ressources du CAUE Exposition des projets sélectionnés dans le cadre du Prix Ressources remis par le CAUE 17 en 2023. 24 avril – 25 mai Salle Renaissance (au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville, sous les arcades) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Le Prix Ressources a été créé en 2023, à l’initiative du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Il a pour but de récompenser et de mettre en valeur les aménagements urbains et architecturaux du territoire local, constituant en « une production départementale qualitative, riche d’influences, de convictions et d’engagements en faveur d’une démarche respectueuse de l’humain et de l’environnement ». Les 52 projets présélectionnés seront présentés, dont les 6 projets lauréats.

Salle Renaissance (au rez-de chaussée de l’Hôtel de Ville, sous les arcades) Place de l’Hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

CAUE 17