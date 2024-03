PRIX DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT DES ECOLES DE CYCLISME Gignac, samedi 6 avril 2024.

Organisé par le club des Mousquetaires Cyclistes Pradéens et le Comité Départemental de Cyclisme de l’Hérault, avec le concours de la Ville de Gignac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première étape du Prix du Département de l’Hérault des Ecoles de Cyclisme se déroulera le samedi 6 avril au départ de l’avenue du mas Salat.

Cette journée servira aussi de cadre pour les Trophées de l’Hérault et d’Occitanie.

Horaires

9h Retrait des dossards à l’espace Culturel et de Loisirs

10h Epreuves vitesse chronométrées

Sprint 60 m Pré licenciés, poussins et pupilles

Sprint de 80 m benjamins et minimes

14h Epreuves de régularité avec un nombre de tours de circuits différent pour chaque catégorie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Centre ville

Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie mousquetaires.cyclistes@gmail.com

