Prismes – Inauguration de l’œuvre sculpturale et organique RÉSERVOIRS / Barbara Kairos Square à proximité de la Cale, sur la rive de la Dordogne Ambès, samedi 20 avril 2024.

Prismes – Inauguration de l’œuvre sculpturale et organique RÉSERVOIRS / Barbara Kairos Inauguration de RÉSERVOIRS, une installation sculpturale et organique à Ambès Samedi 20 avril, 17h30 Square à proximité de la Cale, sur la rive de la Dordogne gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-04-20T17:30:00+02:00 – 2024-04-20T21:00:00+02:00

Inauguration de RÉSERVOIRS, une installation sculpturale et organique

à Ambès

samedi 20 avril, 17h30 > 21h en continu.

Rendez-vous dans le square à proximité de la Cale, sur la rive de la Dordogne, au bout de la rue Maréchal Leclerc, 33810 Ambès

–

Banquet dinatoire conçu par le collectif Bye Bye Peanuts.

Munissez vous de bonnes chaussures et de protection anti-moustiques !

Ouvert à tous.tes. Gratuit

À Ambès, Barbara Kairos mène une réflexion sur le caractère dichotomique de ce territoire et les ressources qui le composent : entre zones naturelles et industrielles d’ampleur. Elle y extrait des matières naturelles, exploite les qualités chromatiques et tinctoriales de végétaux, de peaux de fruits et de légumes qu’elle collecte, écoute les légendes locales et emprunte des formes de bâtiments pour créer un ensemble de sculpture, à découvrir dans le square, entre la rue de la Cale et l’avenue du Général de Gaulle.

RÉSERVOIRS prend la forme d’un paysage onirique, fantomatique et éphémère, portant un intérêt particulier aux contours du territoire d’Ambès, aux richesses naturelles, aux légendes qui naissent et se répandent.

L’inauguration sera suivie d’un banquet conçu par le collectif Bye Bye Peanuts.

_______ Au programme du samedi 20 avril _______

à 17h30

Discours officiel avec Monsieur le Maire & présentation de l’œuvre RÉSERVOIRS avec l’artiste Barbara Kairos

à 19h

Visite à deux voix, suivie d’un banquet conçu par le collectif Bye Bye Peanuts / www.byebyepeanuts.com

__

Et après le 20 avril ?

Visites commentées les samedis 04 et 14 mai à 16h30 et à 17h30

Départ de l’atelier de Barbara Kairos au 7 avenue de Dr Gustave Couaillac

Réservation nécessaire à sandra@bam-projects.com

À découvrir seul·e ou en visite commentée du 20 avril au 22 mai 2024

Vous souhaitez venir en groupe, merci de prendre contact au préalable avec Sandra, médiatrice de Prismes, afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions : sandra@bam-projects.com

Exposition des créations des habitant·e·s à la Médiathèque François Mitterrand, puis à la Mairie d’Ambès.

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

résidence art contemporain

