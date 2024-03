Prismes – Comme un dimanche au fleuve par Cassandre Cecchella Parc du Bassin Montsouris Bassens, samedi 6 avril 2024.

Prismes – Comme un dimanche au fleuve par Cassandre Cecchella une exposition de peintures déroulantes de Cassandre Cecchella 6 – 20 avril, les samedis Parc du Bassin Montsouris entrée libre, gratuit

Début : 2024-04-06T12:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Comme un dimanche au fleuve par Cassandre Cecchella

une exposition de peintures déroulantes de Cassandre Cecchella

️du 06 avril au 21 avril 2024

Adresse : En plein air, Parc du Bassin Montsouris, Bassens

Avec des animations et des visites guidées les samedi 06, 13 et 20 avril !

→ voir le programme détaillé plus bas.

À Bassens, depuis quelques mois, dans le cadre du projet métropolitain Prismes, Cassandre Cecchella collecte auprès des habitants·es des souvenirs, des photographies qui évoquent des retrouvailles entre amis ou en famille, autour d’un repas ou d’une activité en plein air. Elle emprunte alors des détails de ces photographies, des scènes, des visages ou la manière dont l’image est composée pour en faire des peintures.

Marquée par la relation distanciée des habitants·es au fleuve, les abords n’étant peu (ou pas) accessibles, Cassandre Cecchella imagine à travers une installation de peintures déroulantes, des scènes de vie et de loisirs aux abords d’un autre point d’eau de la ville, le bassin Montsouris. Sur un fond d’un bleu vibrant, se dessine un nouveau paysage, celui d’un dimanche au bord du fleuve, comme un clin d’œil au peintre Georges Seurat.

Les peintures sont manipulables : elles s’ouvrent et se referment comme des stores, permettant de recadrer la peinture et de créer, à l’infini, de nouveaux paysages. Disposées sur des structures, presque des architectures, Comme un dimanche au fleuve devient un théâtre, une illusion, la projection de ce que pourrait être la vie des bassenais et bassenaises sur les rives de la Garonne. Un album de famille imaginaire.

Exposition du 06 au 21 avril 2024

à découvrir (et dérouler) seul·e ou en visite guidée.

→ infos et réservations auprès de Marion, médiatrice Prismes : marion@bam-projects.com

_______ Au programme _______

→ samedi 6 avril, de 12h à 18h

Inauguration en présence de l’artiste, visites famille, photobooth, etc.

Installez-vous avec votre pique-nique au milieu des œuvres et partagez ce moment avec nous ! Peut-être reconnaîtrez-vous vos voisins·es parmi les peintures.

→ samedi 13 avril, de 15 à 17h

Après-midi Familles avec un jeu de piste en partenariat avec la ludothèque Ô Fil du Jeu – Bassens et découverte des œuvres.

→ samedi 20 avril, de 14h à 17h

Visite guidée et animation musicale.

Ouvert à toute.s / gratuit.

_______ Détail du programme sur → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, mené par BAM projects, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

résidence prismes

Cassandre Cecchella