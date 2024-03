PRINTEMPS MUSICAL CONCERT#4 LA ROUTE DES AIRS Cinéma Pax Tiercé, vendredi 26 avril 2024.

Venez (re)découvrir le groupe Nantais la Route des Airs

Avec un son riche et chaleureux, La Route des Airs aborde des thèmes assez larges comme l’enfance, l’environnement naturel et social ou tout simplement son origine nantaise dans des textes où tout le monde peut s’identifier. Dans ce nouvel opus, le mot Racines s’est imposé comme le fil conducteur. Celui-ci est abordé sous différents angles, reliant ainsi les 8 titres de l’album, dans un cocktail de chansons énergiques, délicates et sincères. Au travers de leur musique, laisserez-vous divaguer votre imagination à la rencontre de vos propres Racines ? Sur scène, la gouaille du chanteur Richard, accompagné de ses quatre complices musiciens, vous emmènera dans un univers où le public et la musique ne font plus qu’un !

Tarifs Plein Prévente 13€ / Sur place 15€

Tarifs Réduit 8€ (sur présentation des justificatifs carte Cézam ; -18 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA ou carte d’invalidité)

Billetterie Fnac Géant Système U –– Intermarché www.fnac.com ; www.francebillet.com

La salle dispose de 6 places réservées aux P.M.R. (emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite). La réservation de ces places est exclusivement gérée par le service culturel de la Mairie de Tiercé au 06.40.17.89.88. Ce numéro est également disponible pour les personnes malentendantes et malvoyantes qui souhaiteraient préparer leur accueil dans les meilleures conditions.

Ouverture des portes à 20h, placement libre dans la salle

Cinéma Pax 14 rue du Bourg Joly

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mairietierce.fr

