Printemps des familles Salle des fêtes Monflanquin, samedi 13 avril 2024.

Printemps des familles Salle des fêtes Monflanquin Lot-et-Garonne

Une journée pour se reconnecter à soi, aux autres et à la nature, une journée également pour sensibiliser nos enfants à l’écologie !

Grand vide-greniers à la salle des fêtes de 10h à 17h30 (réservation obligatoire).

ET AU PROGRAMME

10h à 12h Balade nature en famille découverte de la biodiversité et d’une ferme écologique. Sur inscription. Lieu Laussou

11h à 12h Yoga en famille (dès 2 ans) animé par Virginie Rosier, prof de yoga. Lieu Dojo à Monflanquin, places limitées, sur inscription.

14h à 16h Ateliers partage de savoirs et santé environnementale, au Café culturel de Descaratz animé par Au fil des séounes…

16h à 16h30 Conte musical et écologique sur le Printemps (0-6 ans), par Claire Del Puerto, agro-conteuse.

16h45 à 17h30 SPECTACLE Le Voyage d’une Goutte d’eau.

+ maquillage visage avec Marta (de 14h à 17h), petite restauration sur place, espace détente… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Salle des fêtes Avenue de la Libération

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lafamillecagrandit@gmail.com

L’événement Printemps des familles Monflanquin a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Coeur de Bastides