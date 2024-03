Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé, samedi 25 mai 2024.

Printemps des artistes Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Le Printemps des Artistes regroupe des peintres et des sculpteurs qui vont présenteront leurs œuvres les weeks end en mai et juin, il est organisé par l’association Les Rendez-Vous de Saint-Loup au 6 grand rue Théophane Vénard, à Saint-Loup-sur-Thouet. Cela vous donnera un avant goût du festival de peinture et de sculpture qui se tiendra le samedi 6

et le dimanche 7 juillet 2024. Programmation disponible prochainement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

6 Grand Rue Théophane Venard

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

