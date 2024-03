Printemps de la biodiversité Sortie reptiles et autres lézards Aubas, dimanche 26 mai 2024.

Places limitées. Réservation obligatoire.

Accompagné d’un herpétologue de l’association Cistude Nature, partez à la recherche des reptiles les plus remarquables de Dordogne le géant Lézard ocellé, la rare Vipère aspic et peut-être… la discrète Coronelle girondine ! A partir de 7 ans Prévoir chaussures de marche, casquettes, bouteille d’eau.

Réservation obligatoire, places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:30:00

fin : 2024-05-26 11:30:00

Place du Platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

