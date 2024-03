PRINTEMPS DE CARBON-BLANC Hôtel de Ville Carbon-Blanc, vendredi 5 avril 2024.

5 – 7 avril

Début : 2024-04-05T18:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Printemps de Carbon-Blanc

Pour célébrer le printemps, on vous donne rendez-vous le week-end du 5 au 7 avril pour un évènement culturel, festif, écoresponsable et citoyen !!

Venez vous balader, vous émerveiller, vous amuser, découvrir, discuter et échanger, partager des moments conviviaux et faire vos emplettes pour fabriquer ensemble un monde plus florissant.

Au programme : marché de printemps, distribution de composteurs, spectacles, conférences, ferme pédagogique et jeux d’antan, atelier DIY éco-créatifs, balades, chantier participatif, stands infos écolo…

Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc