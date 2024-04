Printemps à la Ferme des Buttons Rosnay, samedi 20 avril 2024.

Printemps à la Ferme des Buttons Rosnay Indre

Vivez le printemps à la ferme avec Bienvenue à la ferme. Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes. Journées portes ouvertes, dégustation produits fermiers…

Au cours d’échanges chaleureux, de rencontres avec des agriculteurs passionnés et ravis de parler de leur métier, vous pourrez visiter les fermes et apprendre comment on fabrique des fromages et des glaces, comment on produit du miel, ….

Bon nombre de dégustations sont aussi proposées. Et vous trouverez aussi de multiples activités comme des randonnées, des rencontres avec les animaux, concert et festival western !

La Ferme des Buttons vous propose une balade autour de la ferme des buttons et des étangs de Brenne. Animation de tri de bétail avec les chevaux. Restauration possible. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 15:00:00

Rianvert

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire lefermedesbuttons@gmail.com

L’événement Printemps à la Ferme des Buttons Rosnay a été mis à jour le 2024-03-28 par BERRY