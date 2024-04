Printemps à la ferme de Cabrioray Veuil, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Vivez le printemps à la ferme avec Bienvenue à la ferme. Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes. Journées portes ouvertes, dégustation produits fermiers…

Exploitation familiale d’une soixantaine de chèvres et 20 chevrettes de race alpine et saanen avec le croisement des deux et quelques « cou clair du Berry » sur 19 ha pour les faire pâturer, travail le plus naturel possible. Gamme de fromage très diversifiée (label © du Centre et l’AOP Selles-sur-Cher).

Animations visite de la ferme tout au long de la journée, balade en calèche, restauration et marché de producteurs. A 10h15 promenade découverte des plantes sauvages. A 15h découverte de la ruche. Restauration sur place. EUR.

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

2 Le Haut Ray

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire celine.beaufrere@hotmail.com

