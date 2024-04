Printemps à la Ferme de Bel-air Saint-Gaultier, dimanche 21 avril 2024.

Printemps à la Ferme de Bel-air Saint-Gaultier Indre

Portes ouvertes à la Ferme de Bel-air à Saint Gaultier.

A l’occasion des portes ouvertes Bienvenue à la ferme, le GAEC Saint Louis vous accueille pour vous faire visiter la ferme et l’élevage de vaches laitière et la transformation en formages. Dégustation et vente des fromages. EUR.

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Bel Air

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire gaecsaintlouis@aliceadsl.fr

