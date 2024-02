PRINCESSE MIAM MIAM COMEDIE DE RENNES Rennes, mercredi 1 mai 2024.

C’est l’anniversaire du Roi Glouton et pour l’occasion, sa fille, la Princesse Miam Miam décide de lui préparer le plus beau des gâteaux.Mais elle va devoir le faire en secret et se débrouiller seule car d’après ses parents, le roi et la reine : Une princesse, ça ne cuisine pas ! ?Motivée à l’idée de leur prouver qu’elle est une excellente pâtissière, Miam Miam va parcourir tout le royaume à la recherche des ingrédients nécessaires pour réaliser son fameux gâteau multicolore.Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-01 à 10:30

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35