Prêts, feu, créez ! Le feu à l’origine de créations artisanales l’Atelier des savoir-faire Saint-Claude, samedi 6 avril 2024.

Prêts, feu, créez ! Le feu à l’origine de créations artisanales l’Atelier des savoir-faire Saint-Claude Jura

Prêts, feu, créez !

Le feu à l’origine de créations artisanales

Exposition temporaire à l’Atelier des savoir-faire

du 06 avril au 02 novembre 2024 du mardi au samedi de 13h30 à 18h

En juillet et août tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Plus de vingt artisanes et artisans venus de toute la France ont utilisé des techniques ancestrales et contemporaines pour créer des pièces uniques qui témoignent de la puissance transformatrice du feu.

Venez découvrir ces œuvres exceptionnelles à l’Atelier des savoir-faire.

Un espace muséographique sur les savoir-faire haut-jurassiens ainsi que des démonstrations de tournage sur bois complètent la visite les samedis après-midi.

Enfin, une boutique artisanale, une balade de 3km en pleine nature jalonnée de créations d’artisans ainsi qu’une aire de pique-nique sont accessibles librement, de quoi passer une excellente journée en famille ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-02

l’Atelier des savoir-faire 1 grand’rue

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

L’événement Prêts, feu, créez ! Le feu à l’origine de créations artisanales Saint-Claude a été mis à jour le 2024-03-29 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses