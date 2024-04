Présentation publique de l’ouvrage « L’ombre d’un peuple » Archives départementales du Nord Lille, vendredi 19 avril 2024.

Présentation publique de l’ouvrage « L’ombre d’un peuple » Avec la présence des autrices Vendredi 19 avril, 18h00 Archives départementales du Nord Entrée gratuite, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Dans le cadre de leur programmation autour du 80e anniversaire de la Libération de la France, les Archives départementales du Nord vous invitent à assister à la présentation publique de l’ouvrage « L’ombre d’un peuple », par Eva-Marie DEMARTIN et Cécilia RYCHLIK.

En présence des autrices, des extraits du livre et d’archives seront lus par des élèves de la classe 2c2 du département théâtre du Conservatoire à rayonnement régional de Lille, sous la direction d’Agnès DELBARRE.

L’ouvrage, s’appuyant sur des documents d’archives, retrace le parcours de Réginald Poingt, Douaisien, résistant, déporté et survivant de la Seconde Guerre mondiale.

Il a été récompensé par un prix départemental et un prix académique au Concours national de la Résistance et de la Déportation en 2022.

