Présentation du jardin d’altitude du Haut Chitelet et de ses collections Jardin d’altitude du Haut-Chitelet Xonrupt-Longemer, samedi 1 juin 2024.

Présentation du jardin d’altitude du Haut Chitelet et de ses collections Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h30 Jardin d’altitude du Haut-Chitelet Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

Jardin d’altitude du Haut-Chitelet route des Crêtes Col de la Schlucht, Xonrupt-Longemer, Vosges, Grand Est Xonrupt-Longemer 88230 Vosges Grand Est 03 29 63 31 46 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu Dans un cadre naturel, à 1 228 m d’altitude, le jardin du Haut-Chitelet présente plus de 2 500 plantes alpines des différentes régions montagneuses du monde. Une partie de la tourbière et de la hêtraie d’altitude est aménagée et permet la découverte de ces deux milieux originaux.

