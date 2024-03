Présentation dédicace du roman « Après l’incendie » Le Café suspendu La Charité-sur-Loire, dimanche 21 avril 2024.

Les Éditions du Petit Pavé ont le plaisir de vous inviter à la présentation du roman « Après l’incendie » en présence de l’auteur Laurent Gagnepain le dimanche 21 avril 2024 à partir de 15h.

Pour connaître l’ensemble des dédicaces prévues sur Paris, petite couronne et Bourgogne www.lepetitpave.fr ou www.laurentgagnepain.fr

Résumé du livre

Dans un monde où il ne sera bientôt plus possible d’enfanter, le parcours croisé de deux individus se profile. Celui du chercheur qui, le premier, a mis en évidence le dépeuplement sans avoir été entendu et va connaître une descente aux enfers. Celui d’un inconnu qui, dans le futur, chemine à travers une France désertique à la recherche d’un alter ego. Le premier cherche à fuir la société, le second à briser sa solitude. Trouveront-ils une issue ?

Présentation de l’auteur :

Ingénieur de formation, président d’un club d’échecs parisien, Laurent Gagnepain commence à écrire en 2021. Ses nouvelles sont depuis régulièrement primées et publiées. Après l’incendie est son premier roman. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21

Le Café suspendu 2 Rue du Pont

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laurentgagnepain1@gmail.com

