Présentation de « La vie rêvée de sainte Tapiole » Café librairie Michèle Firk Montreuil, jeudi 11 avril 2024.

Présentation de « La vie rêvée de sainte Tapiole » Présentation en présence de l’auteur du roman « La vie rêvée de sainte Tapiole » aux éd. Terrasses Jeudi 11 avril, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

Initialement publié dans la collection le rayon gay dirigée par Guillaume Dustan chez Balland en 2000, ce court roman est une ode à la liberté et à la force collective des marges. Que se passe-t-il quand les petits mondes de la nuit, celui des souterrains et de la déviance s’organisent pour attaquer, en mode lutte armée, le capitalisme.

Peut-être un des derniers romans d’une culture populaire des années 70 et 80 défendant l’idée que l’homosexualité était révolutionnaire et qui porte les traces du FHAR, de la lutte contre le VIH et des alliances politiques anticapitalistes. Cette réédition continue le travail de Terrasses pour remettre en lumières les mémoires des luttes et les héritages dont nous nous revendiquons et qui tissent les liens intellectuels et politiques d’aujourd’hui. La vie rêvée de sainte Tapiole est le seul roman publié par Hervé Brizon.

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France https://michelefirk.noblogs.org/ https://www.facebook.com/librairiemichelefirk/ Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et pendant les événements entrée libre