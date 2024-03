Presentacion del libre « La convivéncia » d’Alem Surre Garcia Librairie Privat (Tolosa) Toulouse, vendredi 19 avril 2024.

Presentacion del libre « La convivéncia » d’Alem Surre Garcia Presentacion del libre d’Alem Surre Garcia « La convivéncia » a la

librariá Privat Vendredi 19 avril, 17h00 Librairie Privat (Tolosa)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T17:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T17:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Séance de dédicaces avec Alem Surre Garcia, auteur de l’ouvrage La Convivencia.

Rendez-vous à la librairie Privat, le vendredi 19 avril 2024 de 17h à 19h.

La Convivencia, Alem Surre Garcia, Editions Troba Vox

Le concept de Convivéncia commun aux cultures castillane, catalane, portugaise et occitane, et repris depuis les années 1980 par le milieu associatif occitan, bénéficie aujourd’hui d’un intérêt croissant auprès du grand public et des institutions.

Mais d’où vient ce concept ? D’où parle-t-on, de quel lieu ? De quels recoins de l’Histoire ? Quel intérêt pour notre société contemporaine ? Sur quelles pratiques culturelles et sociales s’appuie-t-il ? Que dit La Convivéncia de plus que la tolérance et la laïcité ? Existe-t-il une pédagogie de la Convivéncia ?

Ce guide se propose de répondre à ces interrogations. Il ouvre des pistes de réflexion inhabituelles. Face à la montée des négationnismes de toutes sortes, face aux totalitarismes religieux ou laïques visant à rejeter toute altérité, face au déclinisme ambiant, La Convivéncia entend participer à la refondation de notre société : le chantier est ouvert.

Librairie Privat

Librairie Privat (Tolosa) 14 rue des arts 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairieprivat.com »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@librairieprivat.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 12 64 20 »}]

présentation occitan

Alem Surre-Garcia