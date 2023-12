Exposition « les arts perchés » à Calvignac près de la mairie Calvignac, 4 décembre 2023, Calvignac.

Calvignac,Lot

Calvignac est l’un des magnifiques villages perchés du Lot, bâti sur un éperon rocheux dans une boucle du Lot, le rocher de la Baume…comme une vigie au-dessus du Lot !

Les Arts Perchés se veut un festival d’art, parcours artistique dans les rues du village que les artistes utiliseront pendant deux jours.

En habitant le village avec leurs œuvres, in situ, ils proposent un « autre village à découvrir « . Certains travailleront pendant ces deux jours sur des œuvres éphémères ou pas, qui resteront ou pas..

près de la mairie

Calvignac 46160 Lot Occitanie



Calvignac is one of the Lot’s magnificent perched villages, built on a rocky spur in a loop of the Lot, the Rocher de la Baume…like a lookout above the Lot!

Les Arts Perchés is an art festival, with artists taking to the streets of the village for two days.

By inhabiting the village with their works, in situ, they propose « another village to discover ». During the two days, some of the artists will be working on ephemeral works, which may or may not last.

Calvignac es uno de los magníficos pueblos de montaña del Lot, construido sobre un saliente rocoso en un meandro del Lot, el Rocher de la Baume… ¡como un mirador sobre el Lot!

Les Arts Perchés es un festival de arte en el que los artistas toman las calles del pueblo durante dos días.

Al habitar el pueblo con sus obras, in situ, ofrecen « otro pueblo por descubrir ». Algunos de ellos trabajarán durante los dos días en obras que pueden ser efímeras o no, o que pueden ser permanentes o no.

Calvignac ist eines der wunderschönen Perchés-Dörfer im Lot, das auf einem Felsvorsprung in einer Schleife des Lot erbaut wurde, dem Rocher de la Baume…wie ein Wächter über dem Lot!

Les Arts Perchés ist ein Kunstfestival, ein künstlerischer Rundgang durch die Straßen des Dorfes, die die Künstler zwei Tage lang nutzen werden.

Indem sie das Dorf mit ihren Werken in situ bewohnen, schlagen sie ein « anderes Dorf vor, das es zu entdecken gilt ». Einige werden während dieser zwei Tage an vergänglichen oder nicht vergänglichen Werken arbeiten, die bleiben oder nicht bleiben werden.

