Préparation sportive Beaucourt, jeudi 25 juillet 2024.

Préparation sportive Beaucourt Territoire de Belfort

A son actif 28 trails. Denis notre ultra traileur vous propose de perfectionner les fondamentaux d’une bonne préparation sportive. Prévoir tenue confortable et baskets.

A partir de 10 ans

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 09:30:00

fin : 2024-07-25

Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Préparation sportive Beaucourt a été mis à jour le 2024-04-08 par COORDINATION BELFORT