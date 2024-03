PRENEZ DATE : 26 Mai fête du printemps des AMAP de Centre-Val de Loire Prieuré de Saint Cosme La Riche La Riche, dimanche 26 mai 2024.

PRENEZ DATE : 26 Mai fête du printemps des AMAP de Centre-Val de Loire LA FÊTE DU PRINTEMPS DES AMAP DE CENTRE-VAL DE LOIRE se tiendra au Parc public du Prieuré de Saint Cosme à La Riche Dimanche 26 mai, 10h00 Prieuré de Saint Cosme La Riche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

On vous en dit plus prochainement sur le programme détaillé …

NOTEZ BIEN LA DATE : Le 26 Mai une journée 100% AMAP : dans le cadre du la fête de l’AMAP de la riche, AMAP emblématique de l’Indre-et-Loire, un stand inter-AMAP sera animée toute la journée.

Toutes les AMAP de la région sont conviées à participer à ces ateliers et temps d’échanges.

La fête du printemps des AMAP se déroulera le 26 Mai en Indre-et-Loire au Parc public du Prieuré de Saint Cosme à La Riche.

Le Réseau des AMAP CVL propose de faire rayonner la dynamique des AMAP du 37 avec un stand inter-AMAP dans le cadre de la fête annuelle de l’AMAP de la Riche en Bio.

Des ateliers et temps d’échanges sur toute la journée !

Prieuré de Saint Cosme La Riche Rue Ronsard, 37520 La Riche La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://amap-cvl.fr/agenda/?oaq%5Buid%5D=46806185 »}]