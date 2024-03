Prendre soin de sa peau au naturel déodorant crème et masque minute Grenade-sur-l’Adour, jeudi 18 avril 2024.

Prendre soin de sa peau au naturel déodorant crème et masque minute Grenade-sur-l’Adour Landes

Carine (Les ateliers qui font du bien) vous partagera des recettes simples, efficaces, économiques

et facilement réalisables de retour à la maison.

Elle vous montrera qu’il est tout à fait possible de fabriquer des produits cosmétiques soi-même

et surtout des produits beaucoup plus sains.

Pour vous aider à acheter des cosmétiques plus clean , un temps d’échange sur les ingrédients

à privilégier sera également au programme de cet atelier.

Chacun repartira avec son déodorant et un masque visage prêt à l’emploi ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18 16:00:00

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

