Premiers duos, rencontre départementale de piano Rue Claude Tillier Imphy, samedi 29 juin 2024.

Rencontre entre les pianistes du premier cycle de l’école de musique d’Imphy et leur duo à l’échelle du département.

Le piano, par l’immensité de son répertoire et ses capacités instrumentales, pourrait se suffire à lui même, et les pianistes pourraient jouer toute leur vie en soliste. Cependant partager sa passion avec d’autres instrumentistes non-pianistes permet aux élèves de davantage s’épanouir en contribuant à développer leur curiosité et en construisant leur motivation.

10h30 récital de musique de chambre par Joël JORDA (clarinette) et Mickaël BARDIN (piano)

16h30 concert de restitution par les élèves

-> Bien que Joël JORDA soit clarinettiste, il est également directeur de l’Orchestre d’Harmonie, aussi, ce projet qui se déroulera sur la journée, est ouvert à tous les instruments, voix, bois, cordes, cuivres ou encore percussions. EUR.

Début : 2024-06-29 10:30:00

fin : 2024-06-29 12:00:00

Rue Claude Tillier Ecole de Musique

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

