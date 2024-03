PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CONTELICOT Le Malzieu-Ville, mercredi 19 juin 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CONTELICOT Le Malzieu-Ville Lozère

La Médiathèque Municipale du Malzieu-Ville accueille les Premières pages avec l’association Contelicot !

Les ateliers proposés dans le cadre des Premières pages sont des rencontres pour les enfants de trois jours à trois ans accompagnés d’un…

Les ateliers proposés dans le cadre des Premières pages sont des rencontres pour les enfants de trois jours à trois ans accompagnés d’un parent, grand-parent, frères et sœurs un peu plus grands, professionnels de la petite enfance…

Chaque séance comprend un temps collectif de 10 à 15 minutes pendant lequel l’animatrice présente deux ou trois histoires et quelques comptines. Puis les enfants ont à leur disposition des albums qu’ils vont découvrir et manipuler sous l’œil vigilant de tous les adultes. Parents et bibliothécaires encadrent ensemble ce moment de découverte et sont à la disposition des enfants pour lire un album en répondant aux sollicitations individuelles. Après le rangement vient le rituel de fin de séance et le départ des familles, chacun à son rythme.

Pourquoi le livre ? Parce que les histoires partagées permettent la rencontre de l’autre et la découverte des cultures. Parce que lire une histoire ou conter au tout-petit crée une complicité entre l’adulte et l’enfant. Parce qu’écouter une histoire est un plaisir !

Ne sont-ils pas trop petits ? Il n’est jamais trop tôt pour nourrir l’activité psychique, la pensée, le langage, l’imaginaire, la curiosité de l’enfant.

Les bébés écoutent avec leurs pieds, leurs mains, leur corps. Jeanne Ashbé

Depuis 2005, l’association Contelicot Lozère met en place des actions d’accompagnement parental à travers des ateliers de lecture d’albums et comptines en bibliothèque, centre social, en zone d’accompagnement prioritaire et en milieu rural.

Atelier gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 10:00:00

fin : 2024-06-19 11:00:00

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie bibliotheque@lemalzieu.fr

