Premières lectures Médiathèque de Lille-sud Lille, mercredi 17 avril 2024.

Premières lectures Vos 6-10 ans adorent lire ? Emmenez-les à la médiathèque ! Mercredi 17 avril, 11h00 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T11:00:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T11:00:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Vos enfants entre 6 et 10 ans adorent lire ? Ils seront heureux de raconter leur coups de cœur et de déguster une gourmandise offerte par leur bibliothécaire préféré.e !

Ils profiteront des conseils de leurs pairs et repartiront les bras chargés de nouveautés à lire à la maison !

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

