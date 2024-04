Première Fête du Pain Route saint germain Jugy, mercredi 1 mai 2024.

Première Fête du Pain Route saint germain Jugy Saône-et-Loire

De 11h00 à 18h00, après une petite cueillette de muguet dans les bois environnants, venez et profitez de cette première Fête du Pain à Jugy !

Le boulanger s’activera, dès l’aube, pour enfourner pains et pizzas dans un four à bois rénové mis généreusement à notre disposition.

La route Saint-Germain (D182) s’animera de couleurs, d’odeurs et de musique.

Les artisans d’art exposeront leurs créations et les producteurs locaux leurs bons produits tandis que le groupe Ozni (folk) et l’Atelier Jazz enchanteront vos oreilles.

Dans cette liste à la Prévert, il ne manque que VOUS ! 0 0 EUR.

