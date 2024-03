Préludes de danse Temple protestant, Chartres, dimanche 7 avril 2024.

Préludes de danse Temple protestant, Chartres Dimanche 7 avril, 17h00

Début : 2024-04-07 17:00

Fin : 2024-04-07 19:30

« Préludes de danse » met en lumière la frontière parfois subtile entre musiques « classique » et populaires. Vous pourrez entendre, entre autres, des œuvres de Lutoslawski, Bizet, Piazzolla et Bartok. Dimanche 7 avril, 17h00 1

Éminent clarinettiste déjà venu aux Samedis Musicaux où il a chaque fois récolté tous les suffrages, Florent Héau a voulu aider un jeune accordéoniste très talentueux , Théo Ould.

De belles découvertes avec des musiciens hors pair, comme les Samedis Musicaux aiment en présenter à leur public !

Temple protestant, 20 rue Saint Thomas Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir