Poussez la porte d’une belle demeure : la maison Delory Roubaix Tourisme Roubaix, mardi 16 avril 2024.

Poussez la porte d’une belle demeure : la maison Delory Une série de visites inédites ! Mardi 16 avril, 12h15 Roubaix Tourisme 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T12:15:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T12:15:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Vous les connaissez peut-être pour les avoir remarquées et admirées au détour d’une promenade dans les rues de Roubaix ! Mais que cachent aujourd’hui ces somptueuses façades aux décors préservés ?

Cette série de visites vous emmènera à la découverte des trésors cachés de ces habitations hors du commun.

Une pause-midi dans l’écrin de verdure de la Maison Delory

Vous n’avez pu manquer sa façade remarquable en parcourant l’avenue Gustave Delory. Accompagnés de notre guide Hélène et de la propriétaire des lieux, découvrez cette demeure unique et l’histoire de sa réhabilitation.

Ramenez votre sandwich, nous vous offrons le dessert et le café.

Envie de pousser d’autres portes? Ne manquez pas : la maison verte le 25/05, la porte rouge le 1/06, la villa Barbieux le 15/06, la Teinturerie galerie d’art le 28 septembre et la Villa Sonneville le 5 octobre.

Roubaix Tourisme 3 bis rue du chemin de fer 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/poussez-la-porte-dune-belle-demeure-la-maison-delory »}]

Elie Leon