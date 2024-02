Pourquoi installer des femmes et des panneaux solaires ne suffit pas ? La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, lundi 8 avril 2024.

Pourquoi installer des femmes et des panneaux solaires ne suffit pas ? Conférence de Cara New Daggett suivie d’une performance de Marjoloijn Dijkam et Pom Bouvier b. Lundi 8 avril, 18h00 La Kunsthalle Mulhouse Entrée libre et gratuite

18h – Pourquoi installer des femmes et des panneaux solaires ne suffit pas

Conférence de Cara New Daggett en langue anglaise (traduite en direct)

Politologue et maîtresse de conférence à l’université Virginia Tech Cara New Daggett travaille sur l’écologie politique féministe.

Cara New Daggett est l’autrice de l’ouvrage « Pétromasculinité » dans lequel elle s’intéresse à la manière dont les identités de genre structurent les enjeux énergétiques. Par une approche interdisciplinaire, elle étudie les rouages du système énergétique mondial, et plus spécifiquement, de ce qu’elle qualifie de « culture du pétrole ». Au travers d’une observation minutieuse des mécanismes qui interviennent depuis son extraction jusqu’à ses nombreux usages, Cara New Daggett révèle peu à peu les relations entre combustible fossile et ordre patriarcal.

Modération par Géraldine Gourbe

20h30 – Electrify Everything de Marjolijn Dijkman et Pom Bouvier-b

Electrify Everything est une exploration critique des origines des unités et du langage utilisés pour mesurer l’électricité. La performance s’appuie sur la magie des premières démonstrations des phénomènes électriques du XVIIIème siècle.

Dans cette nouvelle adaptation d’Electrify Everything, les artistes manipuleront en direct des outils musicaux expérimentaux pour jouer avec des courants électriques et créer une composition sonore.

Performance : Pom Bouvier b. & Marjolijn Dijkman / Texte : Jean Katambayi Mukendi

Entrée libre et gratuite

En dialogue avec l’exposition présentée à La Kunsthalle Mulhouse, une série de temps forts prolonge la recherche menée autour de « Power Up, imaginaires techniques et utopies sociales » et fait le lien avec une sélection d’œuvres présentées dans l’exposition.

Alliant temps de conférences, de projections et de performances, ces moments publics seront l’occasion d’aborder plus en détails certains regards posés sur le territoire, étudiés au prisme des questions énergétiques soulevées par les commissaires.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Maya Mihindou, « Fondation d’un système énergétique féministe d’après Cara New Daggett, réhaussé des propositions de Solange Fernex, Fatima Ouassak et Vandana Shiva » (détail) 2024 – Production La Kunsthalle Mulhouse