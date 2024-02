POTSIKEI Les Saulnières Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

POTSIKEI Les Saulnières Le Mans Sarthe

Si ce titre vous paraît énigmatique, essayez de le prononcer en insistant sur les consonnes Po Tsi Kei et répétez la formule en boucle. Prononcé correctement, ce mantra a le pouvoir de vous changer en véritable boîte à rythmes humaine ! Mais POTSIKEI, c’est aussi un duo aux sonorités modernes et percutantes.

D’un côté, il y a MAÅSS, pianiste à 360° qui met son doigté pointu au service de puissants synthétiseurs analogiques, en y glissant des samples et des couleurs harmoniques issues du jazz.

ORFEY, lui, est beatboxer, champion de France en 2020. Véritable batteur 2.0, il taille ses rythmiques au cordeau et nous offre une palette vocale vertigineuse.

Tous deux mercenaires du rythme, ces adeptes de l’improvisation nous embarquent dans un duel complice entre la voix et la machine.

Sur scène, ils s’entourent d’une structure lumineuse atypique, recréant l’atmosphère lunaire des plus célèbres films de science-fiction dont ils s’inspirent. Sur ce terrain de jeu, l’Humain contraste avec l’imposant cockpit de claviers et de machines inclinées. Cette capsule futuriste nous embarque vers une galaxie lointaine, très lointaine… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17

Les Saulnières 184 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

L’événement POTSIKEI Le Mans a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire