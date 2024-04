Portraits impressionnistes Conférence avec projections Fatouville-Grestain, samedi 13 juillet 2024.

Portraits impressionnistes Conférence avec projections Fatouville-Grestain Eure

Par Annick Polin

Parcours croisés entre Littérature et Peinture des portraits de toutes les couleurs . Portrait conventionnel….. portrait impressionniste ou comment les impressionnistes ont peint, selon les formules de Proust dans A la recherche du temps perdu des femmes bleues et jaunes , des moustaches bleues ou des cheveux verts ! et leur influence sur les artistes des siècles suivants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 18:00:00

fin : 2024-07-13

Abbaye de Grestain

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie

