Portraits de femmes inspirantes Mamoudzou Kawéni, vendredi 15 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T06:00:00+01:00 – 2024-03-15T08:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T06:00:00+01:00 – 2024-03-15T08:30:00+01:00

Rencontre de 200 femmes demandeurs d’emploi avec 5 femmes inspirantes du territoire. Objectif : partager leurs parcours et leurs expériences et montrer que tout est possible au féminin. A l’issu de l’évènement, un club de chercheuses sera crée pour vous permettre d’aller plus loin dans vos projets respectifs ainsi que d’autres événements qui viendront jalonner votre parcours de recherche d’emploi.

Portraits de femmes inspirantes interviewées par Natacha SELEMANI de Mayotte la 1ere :

Jacqueline DJOUMOI-GUEZ

Farrah HAFIDOU

Sophiata SOUFFOU

Marraine d’honneur : Carla BALTUS

Mamoudzou 97600 Mamoudzou Kawéni 97600

