PORTRAIT THEATRE DES LOUVRAIS Pontoise, jeudi 25 avril 2024.

Chorégraphe pour la chanteuse Angèle ou Christine and the Queens aussi bien que pour l’Opéra de Paris, Mehdi Kerkouche a fait le buzz sur les réseaux sociaux pendant le confinement grâce à sa fraîcheur et à sa créativité débridée. Il mêle sans hiérarchie le street jazz, la danse contemporaine ou le breakdance pour composer son propre univers. Directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, le chorégraphe, explore la question de l’héritage familial. Neuf interprètes aux identités multiples interrogent les relations au sein d’un groupe que l’on n’a pas forcément choisi. Famille de sang ou famille de cœur : elles nous entraînent dans la liesse du collectif !

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

THEATRE DES LOUVRAIS PLACE DE LA PAIX 95300 Pontoise 95