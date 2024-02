Portrait et architecture Pierrefonds, samedi 20 avril 2024.

Portrait et architecture Pierrefonds Oise

Exposition de peintures, de Laure Trévisan.

Laure a toujours dessiné, elle en a même fait son métier en devenant professeur d’Arts Appliqués. Après 14 ans dans l’Éducation Nationale, elle démissionne et décide de devenir Artiste Peintre à son compte.

Pour créer ses portraits et ses peintures sur l’architecture, elle s’inspire de l’Art nouveau. Sur ses portraits, elle apprécie mettre l’accent sur les motifs floraux et le détail des textiles. Lorsqu’elle valorise un lieu dans ses œuvres, elle choisit parfois une rue dont l’atmosphère représente l’identité de la ville ou un détail bien précis de celle-ci, telle qu’une fresque murale. Elle souhaite ainsi lier le passé avec le présent, la modernité avec le contemporain. Elle recherche avant tout l’émotion, la connexion et l’évasion de la réalité.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

