PORTES OUVERTES & Vente de plants à la ferme Saint-Laurent-de-Lévézou, dimanche 20 octobre 2024.

PORTES OUVERTES & Vente de plants à la ferme Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Une journée de vente de plants à la ferme: vous êtes libres de venir sans nous prévenir, entre 9h30 et 17h30. Vous pourrez acheter tisanes, baumes, vinaigres, hydrolats, livres… Le reste de l’année, vente sur rendez-vous: 06 80 89 33 01.

Le reste de l’année, vous pouvez venir acheter nos plants ou nos produits à la ferme tous les jours, mais uniquement sur rendez-vous nous ne sommes pas toujours présents ou disponibles!

Bon Cadeau:

Faites plaisir à vos proches en leur offrant un stage en cadeau. Après réception de votre règlement, vous recevrez le bon cadeau par courrier. La personne à qui vous offrez le bon cadeau pourra choisir dans notre programme la date qui lui convient.

Stages à la carte:

Vous n’êtes pas disponible à la date proposée?

Vous avez un groupe déjà constitué?

Nous vous proposons aussi les stages et visites à la carte, aux dates et heures qui vous conviennent dans la limite de nos disponibilités, et à partir de 8 personnes. Pour cela conatctez nous de préférence par téléphone.

Le Cayla

Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie naturellementsimples@laposte.net



